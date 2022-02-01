Здесь представлены лучшие покер-румы для русскоязычных стран: Россия, Украина, Беларусь и другие. Можно выделить три основных отличия среди покер-румов, которые важны игрокам.

Софт

Приложение покер-румов доступны на разные операционные системы: Android, iOS, Windows и Mac. На Pokermatch или Pokerdom можно играть прямо в браузере. В плане дизайна, скорости работы, функционалу – лидеры PokerStars и Ggpokerok. Также популярные покер-румы поддерживают лэйауты. Это темы от сторонних разработчиков, с их помощью полностью меняется внешний вид столов, карт, фишек.

Рейк и рейкбек

В cash играх с каждого банка взимается комиссия в среднем 5%. Рейк отсутствует, если все игроки спасовали. Также есть ограничение на максимальную сумму рейка в зависимости от количества игроков и лимитов.

В турнирах и Sit and Go рейк составит до 10% от суммы взноса. Чем выше ставки, тем ниже процент. В Спин-энд-гоу и его аналогах рейк равен 5-8%. Самый низкая комиссия на PokerStars.

Возврат комиссии может быть до 65% в виде билетов на турниры, заданий или денег. Лучшие условия по рейкбеку на GGпокерок.

Бонусы за депозит

За первое пополнение счета начисляются бонусные деньги – действуют они, как рейкбек – необходимо наиграть определенную сумму, чтобы средства частями поступили на реальный баланс.