Здесь представлены лучшие онлайн-казино на реальные деньги для русскоязычных стран: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и другие. Также казино есть во всех популярных покер-румах.

Обход блокировок сайтов

В России Роскомнадзор каждый день запрещает доступ для сотни сайтов связанных с азартными играми. Для обхода блокировки воспользуйтесь VPN или перейдите на зеркало казино.

В качестве VPN есть бесплатные расширения в браузере: ZenMate или 1click для Chrome. Также доступны платные приложения: Hide me, ExpressVPN, Surfshark. Скорость загрузки сайта с VPN уменьшится на 20-40%. Поэтому удобней использовать зеркало – это копия официального сайта на новом домене со всем функционалом. Всегда актуальные ссылки размещены на PokerBlog.

В других странах СНГ также блокируют сайты казино, но выборочно и редко. Например, в Украине легализовали гемблинг, при этом многие онлайн-казино доступны без лицензии страны.

Игры в онлайн-казино

Ассортимент игр во всех онлайн-казино практически одинаковый, так как используются готовые решения от разработчиков. Популярные провайдеры:

Netent – высокая волатильность в слотах;

Evolution – больше 100 столов с живыми дилерами;

Microgaming – славиться крупнейшими выигрышами. Осенью 2015 года игрок сорвал джекпот почти 18 млн. евро, который вошел в рекорд Гиннеса;

Igrosoft – российский разработчик, создавший популярные слоты: Crazy Monkey, Resident, Garage и Fruit Cocktail.

Игровые автоматы

Отдача в игровых автоматах составляет 89-98%. В слотах с прогрессивным джекпотом иногда бывает выше 100%, но чаще всего будете выигрывать небольшие суммы до x400 из-за дисперсии.

Настольные игры



Рулетка – волатильность в данной игре можно посчитать самостоятельно: 100% – 1/37*100% = 97,3%. В американской рулетке будет еще меньше;

Блэкджек – при правильной игре отдача составит до 99,5%;

Баккара – в среднем RTP равно 98-99% в зависимости от коэффициентов и размера комиссионного сбора;

Покер – играя против казино, где за каждую комбинацию начисляется определенный коэффициент, RTP равен около 95%.

Лотереи

Crazy Time, Monopoly live – лотереи в режиме реального времени, множитель ставки достигает до x25000. Игры проходят динамично и весело с ведущим.

Депозит и вывод средств

Пополнить счет можно через банковскую карту, но все чаще возникают трудности из-за государственных ограничений. Поэтому рекомендуем использовать электронные кошельки Skrill, Neteller, Payeer или криптовалюту. Обменники ищите на сайте bestchange.ru.

Вывод средств занимает до 72 часов, и казино может запросить следующие документы:

Фотографию паспорта; Чек об оплате за коммунальные услуги, чтобы подтвердить место жительства; Селфи, где четко будет видно ваше лицо и паспорт в руках.

Бонусы за пополнения счета

Сумму депозита можно удвоить или даже утроить воспользовавшись бонусом. Для вывода необходимо выполнить условия по отыгрышу (вейджер), который составляет от x35 до x50.

Пример: игрок пополнил счет на 2000 ₽ с вейджером x35. Баланс будет равен 4000 ₽ с бонусом 100%, а для вывода нужно сделать ставок на сумму 70000 ₽.